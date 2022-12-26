«Ливерпуль» впервые в сезоне выиграл три матча подряд в Премьер-лиге

Сегодня, 26 декабря, завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счётом 3:1. Впервые по ходу нынешнего сезона подопечные Юргена Клоппа выиграли три встречи подряд в английском чемпионате.

Предыдущие две встречи мерсисайдцы провели ещё в ноябре до международного перерыва на чемпионат мира. 6 ноября команда обыграла «Тоттенхэм» в Лондоне со счётом 2:1, а 12-го числа «Саутгемптон» на «Энфилде» — 3:1.

В данный момент «Ливерпуль» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, имея в активе 25 очков. В следующем туре команда встретится с «Лестер Сити». Матч состоится 30 декабря, начало – в 23:00 мск.

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