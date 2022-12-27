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«Атлетико» зимой может подписать Иглесиаса на замену Феликсу

«Атлетико» зимой может подписать Иглесиаса на замену Феликсу
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«Атлетико» зимой хочет подписать испанского форварда Борху Иглесиаса.

Как сообщает Marca, клуб уже связывался с окружением нападающего «Бетиса», но переговоры между клубами на данный момент не ведутся. Однако трансфер Иглесиаса станет невозможным, если в команде останется Жоау Феликс.

В клубе рассчитывают, что подписание чистого нападающего поможет команде забивать больше голов – на данный момент средний показатель в текущем сезоне составляет всего 1,33 гола за игру. Единственным чистым форвардом в команде после ухода Матеуса Куньи в «Вулверхэмптон» является Альваро Мората.

В текущем сезоне Ла Лиги Иглесиас забил 8 мячей и делит с Ведатом Мурики 2-3-е места в списке бомбардиров чемпионата. Соглашение форварда с «Бетисом» действует до 2026 года.

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