Сотрудник оргкомитета ЧМ-2022 объяснил пустые островки на стадионах в Катаре

Сотрудник оргкомитета ЧМ-2022 Алишер Никимбаев рассказал, почему в некоторых матчах группового этапа на стадионах были пустые островки.



«Вряд ли ФИФА кого-то пыталось обмануть. Они точно публиковали достоверные данные. Я тоже видел пустые островки и удивлялся. Но по моей информации, это в основном были партнерские билеты. Не буду называть компании, но, полагаю, некоторые просто не успели их раздать своим сотрудникам или клиентам. Или же что-то еще случилось. Но так получалось, что как раз эти места находятся в центре телевизионной картинки, поэтому это и бросалось в глаза.



С точки зрения болельщиков было очень много саудитов. Им удобно до сюда добираться, можно было сделать это даже на машине. Приличное число индусов – здесь живет большая диаспора. Для многих Кубок мира стал поводом посетить семьи. Плюс тоже относительно удобно добираться. Было достаточно американцев. Марокканцы заказывали специальные рейсы. Но нужно отметить, что как минимум 20 тысяч болельщиков в принципе живут в Катаре. Плюс прилетело около 10 тысяч. Так что поддержка была мощная», — приводит слова Никимбаева «РБ Спорт».