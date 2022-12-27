Анатолий Бышовец: критически отношусь к исполкому РФС и к их решениям

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«К сожалению, у нас в исполкоме РФС в основном сидят «специалисты», поэтому я критически отношусь к тому, что там решаются такие сложные задачи. Что касается перехода в Азию и всех этих изменений, то, по-моему, это будет одна из тех реформ, которые стоят в графе «сбудется». Наверное, эта реформа будет самодостаточной по результату. Но, повторюсь, я критически отношусь к исполкому и к тому, что там принимаются какие-то решения», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков ранее сообщил, что решение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято 27 декабря, в случае положительного решения РФС успеет подать документы на вступление до 31 декабря, таким образом, сборная России сможет сыграть в квалификации мирового первенства 2026 года.