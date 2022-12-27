Арендованный «Зенитом» голкипер Иван близок к переходу в «Васко да Гама»

Бразильский «Коринтианс», которому принадлежат права на находящегося в аренде в «Зените» голкипера Ивана Куарежму, принял предложение «Васко да Гама» о трансфере вратаря, сообщает журналист Руан Де Лима в своём «твиттере».

По сведениям источника, сумма сделки пока не разглашается. Стороны находятся на финальной стадии переговоров. Проходят последние консультации с агентом игрока. Различные источники ранее сообщали, что Иван покинет «Зенит» уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, 19 июля «Зенит» объявил о переходе Ивана в команду на правах аренды. Бразильский голкипер выступает в составе сине-бело-голубых под номером 1. Вместе с Иваном в российскую команду на правах аренды перешёл хавбек «Коринтианса» Густаво Мантуан.