«Атлетико» намерен активировать опцию продления контракта Акселя Витселя

Мадридский «Атлетико» заинтересован в продолжении сотрудничества с полузащитником Акселем Витселем и намерен активировать условие продления контракта до лета 2024 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Витсель стал игроком испанского клуба летом 2022 года, перейдя на правах свободного агента. В 28 матчах бельгийский полузащитник забил один гол и отдал результативную передачу.
Аксель Витсель начал свою карьеру в «Стандарде». Позднее в его карьере были «Бенфика», «Зенит», «Тяньцзинь» и дортмундская «Боруссия». На счету футболиста также 130 матчей в составе сборной Бельгии (12+9).
В ближайшем туре чемпионата Испании «Атлетико», занимающий пятую строчку в турнирной таблице, сыграет с «Эльче».
Ракитич троллит Лукаку после матча Хорватии и Бельгии на ЧМ. Видеоролик:
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