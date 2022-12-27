Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» намерен активировать опцию продления контракта Акселя Витселя

«Атлетико» намерен активировать опцию продления контракта Акселя Витселя
Комментарии

Мадридский «Атлетико» заинтересован в продолжении сотрудничества с полузащитником Акселем Витселем и намерен активировать условие продления контракта до лета 2024 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Витсель стал игроком испанского клуба летом 2022 года, перейдя на правах свободного агента. В 28 матчах бельгийский полузащитник забил один гол и отдал результативную передачу.

Аксель Витсель начал свою карьеру в «Стандарде». Позднее в его карьере были «Бенфика», «Зенит», «Тяньцзинь» и дортмундская «Боруссия». На счету футболиста также 130 матчей в составе сборной Бельгии (12+9).

В ближайшем туре чемпионата Испании «Атлетико», занимающий пятую строчку в турнирной таблице, сыграет с «Эльче».

Ракитич троллит Лукаку после матча Хорватии и Бельгии на ЧМ. Видеоролик:

Новость по теме
«Атлетико» зимой может подписать Иглесиаса на замену Феликсу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022