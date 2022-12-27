«Атлетико» намерен активировать опцию продления контракта Акселя Витселя

Мадридский «Атлетико» заинтересован в продолжении сотрудничества с полузащитником Акселем Витселем и намерен активировать условие продления контракта до лета 2024 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Витсель стал игроком испанского клуба летом 2022 года, перейдя на правах свободного агента. В 28 матчах бельгийский полузащитник забил один гол и отдал результативную передачу.

Аксель Витсель начал свою карьеру в «Стандарде». Позднее в его карьере были «Бенфика», «Зенит», «Тяньцзинь» и дортмундская «Боруссия». На счету футболиста также 130 матчей в составе сборной Бельгии (12+9).

В ближайшем туре чемпионата Испании «Атлетико», занимающий пятую строчку в турнирной таблице, сыграет с «Эльче».

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