Sport.es: приоритет Юссуфы Мукоко — переход в «Барселону»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко, который летом 2023 года станет свободным агентом, намерен продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает Sport.es.

Ранее появилась информация, что 18-летний футболист и его окружение отказались от нового контракта с «Боруссией» с зарплатой в € 6 млн. Позднее сам Мукоко выступил с заявлением, что эта информация не соответствует действительности.

18-летний Мукоко сыграл 22 матча во всех турнирах за «Боруссию» (Дортмунд) в текущем сезоне. Нападающий забил шесть голов и сделал пять результативных передач. Форвард попал в состав сборной Германии на чемпионат мира в Катаре и сыграл в одном матче.



Если стороны не согласуют новый контракт, то с января Мукоко сможет вести переговоры с другими командами напрямую.

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