Sport.es: приоритет Юссуфы Мукоко — переход в «Барселону»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко, который летом 2023 года станет свободным агентом, намерен продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает Sport.es.
Ранее появилась информация, что 18-летний футболист и его окружение отказались от нового контракта с «Боруссией» с зарплатой в € 6 млн. Позднее сам Мукоко выступил с заявлением, что эта информация не соответствует действительности.
18-летний Мукоко сыграл 22 матча во всех турнирах за «Боруссию» (Дортмунд) в текущем сезоне. Нападающий забил шесть голов и сделал пять результативных передач. Форвард попал в состав сборной Германии на чемпионат мира в Катаре и сыграл в одном матче.
Если стороны не согласуют новый контракт, то с января Мукоко сможет вести переговоры с другими командами напрямую.
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»? Видеоролик:
- 27 декабря 2022
-
11:30
-
11:25
-
11:14
-
11:01
-
10:49
-
10:48
-
10:39
-
10:29
-
10:24
-
10:08
-
10:01
-
09:44
-
09:28
-
09:21
-
09:06
-
08:42
-
08:42
-
08:30
-
08:10
-
08:00
-
07:33
-
07:21
-
07:19
-
07:06
-
06:44
-
06:25
-
06:21
-
06:09
-
06:02
-
06:00
-
05:50
-
05:32
-
05:27
-
04:59
-
04:57