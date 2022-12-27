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РФС перенёс голосование исполкома по поводу выхода из УЕФА и перехода в АФК

РФС перенёс голосование исполкома по поводу выхода из УЕФА и перехода в АФК
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Российский футбольный союз (РФС) перенёс голосование исполкома по поводу выхода из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Отмечается, что перенос связан с необходимостью дополнительных консультаций. При этом голосование должно состояться до конца 2022 года.

«РФС принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК. Планируется, что голосование пройдёт до 31 декабря 2022 года», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, УЕФА временно отстранил российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой из-за политической ситуации в мире.

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