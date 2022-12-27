ЦСКА продвинулся в переговорах по Агапову из «Пари НН». В сделку могут включить Яковлева
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Московский ЦСКА продвинулся в переговорах по трансферу защитника «Пари НН» Ильи Агапова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Армейский клуб надеется закрыть сделку в ближайшее время. При этом в обратном направлении с большой долей вероятности отправится нападающий ЦСКА Владислав Яковлев.
В сезоне-2022/2023 Илья Агапов провёл за «Пари Нижний Новгород» 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в € 1 млн. Агапов является воспитанником «Рубина», однако за основную команду казанцев он не играл. До «Пари НН» футболист выступал за «Рубин-2», «Спартак-2» и «Нефтехимик».
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