ЦСКА продвинулся в переговорах по Агапову из «Пари НН». В сделку могут включить Яковлева

Московский ЦСКА продвинулся в переговорах по трансферу защитника «Пари НН» Ильи Агапова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Армейский клуб надеется закрыть сделку в ближайшее время. При этом в обратном направлении с большой долей вероятности отправится нападающий ЦСКА Владислав Яковлев.

В сезоне-2022/2023 Илья Агапов провёл за «Пари Нижний Новгород» 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в € 1 млн. Агапов является воспитанником «Рубина», однако за основную команду казанцев он не играл. До «Пари НН» футболист выступал за «Рубин-2», «Спартак-2» и «Нефтехимик».