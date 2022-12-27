Артета — о Венгере на матче с «Вест Хэмом»: он выбрал правильный день, игроки не знали
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал присутствие экс-тренера «канониров» Арсена Венгера на трибунах во время матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (3:1).
«Он выбрал правильный момент, действительно особенный день, потому что Boxing Day — прекрасный день для игры в футбол, и я думаю, что мы показали достойный уровень. Мне понравилось. Игроки не знали, что Венгер будет на матче. Мы хотели сохранить это в тайне. Это был действительно особенный день.
Большое спасибо ему за то, что он пришёл. Надеюсь, прогуливаясь по стадиону, он почувствовал всё, что о нём думают, наследие, которое он оставил здесь», — приводит слова Артеты Goal.
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