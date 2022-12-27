Абаскаль рассказал, как принял решение о переходе в «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как принял решение принять предложение клуба.

«В моём понимании, футбол должен приносить удовольствие и ассоциироваться у жителей города с местным клубом. Стараюсь не вмешивать политику в футбол. Я подумал, что пора развивать проект. Я запомнил «Спартак» как команду, обыгравшую «Севилью» со счётом 5:1 и добивавшуюся результатов в Европе. Я видел потенциал и величие клуба в России. Спортивный директор Лука Каттани также оказал на меня большое влияние. Я доволен решением, которое принял», — приводит слова Абаскаля Relevo.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В нынешнем сезоне РПЛ красно-белые располагаются на второй строчке в турнирной таблице.