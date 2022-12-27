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Блинд ушёл из «Аякса». Он был инициатором расторжения контракта

Блинд ушёл из «Аякса». Он был инициатором расторжения контракта
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Защитник «Аякса» Дейли Блинд покинул амстердамский клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, сам игрок был инициатором прекращения сотрудничества.

Напомним, в 2019 году у Дейли Блинда был диагностирован миокардит. Позднее 32-летний футболист перенёс операцию. Отец защитника, Данни Блинд, заявил, что потенциальное возвращение сына на поле не является на сто процентов безопасным. Однако игрок принял решение вернуться на поле.

Блинд выступал в составе «Аякса» с 2018 года. Ранее он выступал за клуб с 2008 по 2014 год. В составе команды из столицы Нидерландов защитник провел 333 официальных матча, в которых забил 13 голов. Отметим, что он принял участие в минувшем чемпионате мира в Катаре в составе сборной Нидерландов.

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