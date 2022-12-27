Блинд ушёл из «Аякса». Он был инициатором расторжения контракта

Защитник «Аякса» Дейли Блинд покинул амстердамский клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, сам игрок был инициатором прекращения сотрудничества.
Напомним, в 2019 году у Дейли Блинда был диагностирован миокардит. Позднее 32-летний футболист перенёс операцию. Отец защитника, Данни Блинд, заявил, что потенциальное возвращение сына на поле не является на сто процентов безопасным. Однако игрок принял решение вернуться на поле.
Блинд выступал в составе «Аякса» с 2018 года. Ранее он выступал за клуб с 2008 по 2014 год. В составе команды из столицы Нидерландов защитник провел 333 официальных матча, в которых забил 13 голов. Отметим, что он принял участие в минувшем чемпионате мира в Катаре в составе сборной Нидерландов.
- 27 декабря 2022
-
19:33
-
19:13
-
19:08
-
19:05
-
19:01
-
18:48
-
18:47
-
18:43
-
18:39
-
18:34
-
18:33
-
18:12
-
18:11
-
18:11
-
18:03
-
17:51
-
17:47
-
17:24
-
17:23
-
17:14
-
16:52
-
16:30
-
16:21
-
16:07
-
16:02
-
15:53
-
15:50
-
15:37
-
15:26
-
15:25
-
15:08
-
14:45
-
14:44
-
14:33
-
14:11