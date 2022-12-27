Стефан де Врей интересен «Тоттенхэму» и «Атлетико»

«Атлетико» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к защитнику «Интера» Стефану де Врею. Об этом сообщает Voetbal International.

Срок контракта Стефана де Врея с «Интером» истекает 30 июня 2023 года. Клуб ведёт переговоры о продлении соглашения, однако планирует снизить зарплату игрока. «Атлетико» и «Тоттенхэм» хотят подписать де Врея в качестве свободного агента. Также сообщалось, что игроком интересуется «Фейеноорд», в котором футболист начинал профессиональную карьеру.

30-летний де Врей играет в составе «Интера» с 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии защитник принял участие в 12 играх, отметившись одним голом. Игрок попал в заявку сборной Нидерландов на ЧМ-2022, однако не принял участие ни в одном матче турнира.