Блинд может перейти в «Антверпен»

Бывший защитник «Аякса» Дейли Блинд недавно покинул амстердамский клуб, однако в скором времени он может оказаться в другой команде. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, «Антверпен» заинтересован в подписании Дейли Блинда в качестве свободного агента. Бельгийский клуб набрал 35 очков в 17 матчах чемпионата. Команда располагается на третьем месте в турнире.
Напомним, в 2019 году у Дейли Блинда был диагностирован миокардит. Позднее 32-летний футболист перенёс операцию. Отец защитника, Данни Блинд, заявил, что потенциальное возвращение сына на поле не является на сто процентов безопасным. Однако игрок принял решение вернуться на поле.
Блинд выступал в составе «Аякса» с 2018 года. Ранее он выступал за клуб с 2008 по 2014 год. В составе команды из столицы Нидерландов защитник провел 333 официальных матча, в которых забил 13 голов. Отметим, что он принял участие в минувшем чемпионате мира в Катаре в составе сборной Нидерландов.
- 27 декабря 2022
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