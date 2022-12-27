Созин: если Дюков ошибётся с уходом в Азию — ошибутся все, кто за него голосовал

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о потенциальном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Мы видим, что для принятия решения о выходе из УЕФА нужно иметь железобетонную уверенность в правильности выбора. И раз нас просят подождать до 31 декабря, значит, такой уверенности у РФС сейчас нет. Тут реально решается будущее нашего футбола, речь не про расширение РПЛ или лимит на легионеров.



Для принятия любого решения нужна железная воля. Раз президента РФС выбрали единогласно, то он и берёт на себя такую ответственность. И если Дюков ошибётся с уходом в Азию – ошибутся все, кто за него голосовал, а он один будет за это отвечать. Поэтому опасения мне понятны. Но выбрать путь всё равно надо. Неужели 23-го числа исполком не понимал, что решение всё равно нужно?» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.