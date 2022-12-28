«Да на фиг это?» Газинский рассказал об обсуждении футбола с Галицким

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, как обсуждал футбол с президентом краснодарского клуба Сергеем Галицким.

«Обсуждали розыгрыш от ворот. Он спрашивал: «Зачем вы разыгрываете, если потом возвращаете мяч вратарю и он всё равно выбьет вперёд?» Мы отвечали: «Сергей Николаевич, мы хотим выйти за счёт контроля мяча…» Он сразу: «Да на фиг это? Вы же всё равно доведёте до вратаря и тот вынесет».



Ещё была история, когда мы сидели с Мартыновичем и зашёл Сергей Николаевич, который спросил про ситуацию с выносом мяча от ворот соперника. Галицкий спрашивал: «Саша, зачем головой сразу выбивать? Подстройся, прими мяч». Мартынович начал объяснять, что в борьбе это тяжело сделать и есть опасность «привезти». Сергей Николаевич ответил: «Так ты и так «привезёшь», — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.