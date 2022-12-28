«Мне хочется сказать многое». Личный тренер Джеймса — после травмы защитника в матче АПЛ

Джеймс Ральф, личный тренер защитника «Челси» Риса Джеймса, опубликовал в своих соцсетях сообщение после травмы футболиста в матче английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:0).



«Мне нужно прикусить язык, несмотря на то, что хочется сказать многое…», — написал Ральф, но позже удалил это сообщение.



Напомним, Джеймс получил повреждение и был заменён на 53-й минуте.



Ранее 23-летний футболист получил травму колена в матче Лиги чемпионов с итальянским «Миланом» (2:0), из-за которой пропустил чемпионат мира 2022 года в Катаре.



«Челси» набрал 24 очка в 17 турах чемпионата Англии и занимает восьмое место в турнирной таблице. В следующей матче подопечные Грэма Поттера сыграют в гостях с «Ноттингем Форрест» (1 января, 19:30 мск).

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