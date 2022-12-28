Рис Джеймс: 2022 год был самым тяжёлым

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс подвёл итоги уходящего года.



«2022 год был самым тяжёлым. Просто хочу поблагодарить всех вас за поддержку, никто не остался незамеченным. Это, естественно, повлияло на моё психологическое состояние. Сейчас я просто пытаюсь со всем разобраться. Надеюсь, конец года будет наполнен умиротворением, радостью и счастьем», — написал Джеймс на своей странице в социальных сетях.



Напомним, накануне Джеймс получил травму в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:0) и был заменён на 53-й минуте встречи. Ранее 23-летний футболист травмировал колено в матче Лиги чемпионов с итальянским «Миланом» (2:0), из-за чего пропустил чемпионат мира 2022 года в Катаре.