Агбонлахор: если «Челси» не попадёт в топ-4 по итогам сезона, то Поттера уволят

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэл Агбонлахор поделился мнением о лондонском «Челси» и главном тренере команды Грэме Поттере.

«Для «Челси» победа над «Борнмутом» была обязательная. Если посмотреть на таблицу, то мы увидим, что они отстают от «Арсенала» на 16 очков, а это неприемлемо. Они отстают от «шпор» на шесть очков, «Фулхэм» отстаёт от них на два очка. Вчера они должны были победить, потому что, если они этого не сделают, то вряд ли финишируют в первой шестерке, не говоря уже о первой четверке.

Попасть в четвёрку лучших в этом сезоне — огромное достижение для каждой команды, кроме, может быть, «Манчестер Сити». Это безумие. Думаю, что если «Челси» не закончит сезон в топ-4, то Грэма Поттера уволят», — приводит слова Агбонлахора talkSPORT.

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