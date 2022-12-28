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Судья финала ЧЕ-1988: VAR дегуманизирует футбол, мне не хватает спонтанности

Судья финала ЧЕ-1988: VAR дегуманизирует футбол, мне не хватает спонтанности
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Бывший французский арбитр Мишель Вотро, судивший финальный матч Евро-1988 между СССР и Нидерландами, поделился мнением об уровне судейства на чемпионате мира, а также выразил мнение, что VAR негативно влияет на футбол.

«Как оценю уровень судейства на мундиале? У меня не было сил смотреть все матчи, потому что их было по четыре в день. Если бы я это сделал, то оказался в психиатрической больнице. Однако в целом современное судейство мне не нравится. Конечно, я понимаю, что всё меняется, но VAR дегуманизирует футбол. Мне не хватает спонтанности.

VAR нужен, чтобы избежать той критики судей, которая была раньше. Посмотрите, Марциняк в финале не использовал VAR, потому что он ему не нужен. Он не сомневался, и потом оказалось, что правота была на его стороне», — приводит слова Вотро Рrzeglad Sportowy.

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