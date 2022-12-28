Экс-арбитр — о финале ЧМ: Франция должна была начать играть раньше, чем на 80-й минуте

Бывший арбитр Мишель Вотро поделился мнением о финале чемпионата мира и о главном судье матча — Шимоне Марциняке, который получил от издания L'Equipe оценку 2 из 10 за свою работу.

«Я был поражен. L'Equipe обычно оценивает судей, поэтому я не мог в это поверить, я чуть не упал с кровати. Я совершенно не понимаю эту оценку. Она не имела ничего общего с духом игры. Мне кажется, что это оценка разочарованных болельщиков. Когда я смотрел матч по телевизору, у не было никаких претензий к арбитру.



Аргентина доминировала во встрече. Наша команда долго ничего не могла показать, до перерыва не произвела даже одного точно удара. Однако затем матч пошёл по сценарию, которого мы не ожидали. Дидье Дешам внёс изменения, Франция проснулась. Три гола Килиана Мбаппе — признак большого класса. Мы посмотрели незабываемый финал, он был похож на хорошую пьесу в театре. Шимон [Марциняк] отлично справился. Во Франции, однако, никто не упоминает, что наша команда должна была начать играть раньше, нежели на 80-й минуте, однако все обвиняют именно Марциняка», — приводит слова Вотро Рrzeglad Sportowy.

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