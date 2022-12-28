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Давыдов: у «Химок» впереди 13 финалов, которые надо выгрызать. Ничего не потеряно

Давыдов: у «Химок» впереди 13 финалов, которые надо выгрызать. Ничего не потеряно
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Нападающий подмосковных «Химок» Денис Давыдов заявил, что команда настроена сохранить место в Российской Премьер-лиге по итогам текущего сезона.

«Я максималист! Конечно, хочется провести сборы, выйти на свой лучший уровень, набрать физические кондиции. У нас есть два с половиной месяца, чтобы объединиться. Тренерский штаб нам всё расскажет, объяснит и покажет. Впереди нас ждут 13 матчей, в которых мы должны отдать все силы. У нас нет даже мысли на какой-то «недонастрой». 13 финалов, которые надо выгрызать. Всё в наших руках, ногах и головах. Ничего не потеряно», — приводит слова Давыдова официальный сайт «Химок».

«Химки» идут в зоне вылета, занимая 15-е, предпоследнее, место в РПЛ, набрав 12 очков после 17 сыгранных матчей.

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Источник: Илья Лантратов перешёл из «Химок» в «Локомотив»
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