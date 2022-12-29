Неймар покинул стадион после удаления в матче Лиги 1

Завершился матч 16-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» принимал «Страсбург». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и закончилась победой хозяев со счётом 2:1. Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар покинул стадион, после того как был удалён с поля. Об этом сообщил «твиттер» PSG Report.



Хозяева встречи быстро вышли вперёд, когда на 14-й минут счёт открыл центральный защитник парижан Маркиньос, ассистировал ему Неймар. На 51-й минуте «Страсбург» отыгрался благодаря автоголу Маркиньоса. На 63-й минуте парижский клуб остался в меньшинстве, когда Неймар за пару минут получил две жёлтые карточки и покинул поле. Стоит отметить, что второй «горчичник» бразилец получил за симуляцию. В концовке матча хозяева смогли вырвать победу: Килиан Мбаппе реализовал пенальти на 90+6-й минуте — 2:1.

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