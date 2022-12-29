Мбаппе отреагировал на вопрос о скандальном праздновании Мартинеса

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на вопрос о праздновании победы на чемпионате мира голкипером национальной команды Аргентины Эмилиано Мартинесом. Вратарь держал в руках куклу, изображающую Мбаппе, во время чемпионского парада сборной Аргентины в Буэнос-Айресе.

«Это не моя проблема. У меня нет энергии, чтобы тратить её на такие бесполезные вещи», — приводит слова Мбаппе Get French Football News.

Напомним, в финальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Франции уступила национальной команде Аргентины в серии пенальти (2:4). Основное и дополнительное время игры закончилось вничью — 2:2 и 3:3 соответстенно.

Видео: Достижения Килиана Мбаппе на чемпионате мира — 2022