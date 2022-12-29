Испанский политик жёстко раскритиковал подарок Роналду от Джорджины на Рождество

Испанский политик Мигель Анхель Ревилья жёстко раскритиковал подарок девушки нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджины Родригес, который она преподнесла своему возлюбленному на Рождество.

«Сейчас, когда люди переживают очень тяжёлые времена, некоторые вещи, такие как, например, подарок девушки Роналду, можно сравнить с порнографией. Я бы хотел, чтобы о таких вещах меньше говорили на телевидении. Нужно быть немного скромнее. Учитывая то, через что проходят люди сейчас, с моральной точки зрения такое отношение выглядит так же, как жёсткая порнография», — приводит слова испанского политика A Bola.

Джорджина подарила Роналду люксовый автомобиль Rolls-Royce Dawn, официальная стоимость которого начинается с 25 млн рублей.

Джорджина удивила Роналду подарком на Рождество