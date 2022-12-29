«Анхель может научить тебя обращаться с женщинами». Жена Ди Марии — Адилю Рами

Хорхелина Кардосо, жена нападающего сборной Аргентины и туринского «Ювентуса» Анхеля Ди Марии, ответила на реплику бывшего игрока национальной команды Франции Адиля Рами о своём супруге.

«Анхель может научить тебя плакать, хорошо обращаться с женщинами и забивать голы в финалах», — написала Кардосо в своих социальных сетях.

Конфликт Ди Марии и Рами начался после того, как француз назвал голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса «главным мудаком в футбольном мире», а аргентинский форвард встал на защиту своего партнёра по национальной команде: «Мартинес — лучший вратарь в мире. Поплачь в другом месте». На это Рами ответил: «Научишь меня, Анхель?»

Ответ жены Ди Марии отсылает к слезам радости футболиста во время финала чемпионата мира 2022 года в Катаре, отношениям Рами с актрисой Памелой Андерсон, которые закончились тем, что девушка назвала француза чудовищем, и умению аргентинца забивать голы в финалах турниров.

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