Геркус: «Торпедо» планирует усилить несколько позиций. Политическая ситуация осложняет это

Президент московского «Торпедо» Илья Геркус рассказал о целях команды на зимнее трансферное окно.
«Сейчас мы решаем зимние проблемы, летом будем решать летние. Истекают контракты – и истекают: будем думать летом. Сейчас у нас зима, мы решаем другие задачи — по укреплению команды. Всё непросто складывается, но мы надежды не теряем.
Планируем укрепить несколько позиций, какие — не раскрываем. Сложности заключаются в том, что рынок тяжёлый — есть проблема с привлечением игроков из-за границы, есть конкуренция между нашими клубами за отечественных игроков. Сложностей добавила внешнеполитическая ситуация.
Усиление состава — это вопрос качества, а не количества. У нас нет проблем с количеством игроков, но не хватает качества в атаке — ударов по воротам мало, заходов в штрафную площадь мало, передач в штрафную площадь, голов и голевых передач мало. У нас в этом проблема. Если говорить о количестве, проблему не решить, механически подписав 20 игроков. Её можно решить, подписав необходимых игроков», — приводит слова Геркуса ТАСС.
- 29 декабря 2022
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