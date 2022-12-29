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«Вернёмся сильнее!» Сборная России по футболу опубликовала новогодний ролик

«Вернёмся сильнее!» Сборная России по футболу опубликовала новогодний ролик
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Сборная России по футболу на своём официальном YouTube-канале опубликовала видеопоздравление с наступающим Новым годом.

«Вернёмся сильнее!» — пообещал в ролике нападающий «Ростова» Николай Комличенко. Помимо него, в видеоролике приняли участие Вячеслав Караваев, Данил Глебов, Даниил Уткин, Фёдор Чалов, Антон Миранчук, Даниил Фомин и другие, а также главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Футболисты поблагодарили болельщиков за поддержку в течение года, оценили новый формат Кубка России, принятый в этом году, упомянули об успехах Юношеской футбольной лиги и проекта «Футбол в школе», а также выступили с пожеланиями фанатам сборной России.

В последних трёх матчах сборная России сыграла с национальными командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

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