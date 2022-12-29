Тер Штеген: нет никого лучше Месси

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген признался, что считает Лионеля Месси лучшим футболистом в истории. Победа форварда на ЧМ-2022 вместе со сборной Аргентины лишь подкрепила мнение немецкого вратаря.
«Победа на ЧМ сняла все вопросы о том, что Месси – лучший игрок в истории? Я думаю, что нет никого лучше Лео, он заслужил всё это. Он заслужил этот триумф, к которому всегда стремился. У меня никогда не было сомнений, кто лучший в истории», — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.
Напомним, сборная Аргентины выиграла свой первый с 1986 года чемпионат мира, победив в финале национальную команду Франции в серии пенальти со счётом 4:2. Основное время финальной встречи закончилось со счётом 2:2, дополнительное — 3:3. Лионель Месси, который являлся капитаном аргентинской команды на турнире, записал на свой счёт семь голов и три голевые передачи в семи матчах турнира, в том числе дубль в финале.
Месси зажёг в ночном клубе после победы на ЧМ-2022:
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