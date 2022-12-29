Испанское издание Sport назвало топ-10 лучших игроков 2022 года

Авторитетное испанское издание Sport.es опубликовало свой топ-10 игроков по итогам уходящего 2022 года. В списке нашлось место не только героям чемпионата мира в Катаре, но и открытиям клубного сезона.

Топ-10 игроков:

Тибо Куртуа («Реал» Мадрид), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Джамал Мусиала («Бавария»), Гави («Барселона»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Лионель Месси, Килиан Мбаппе (оба — «ПСЖ»), Карим Бензема («Реал» Мадрид), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Напомним, в уходящем году форвард «Реала» Карим Бензема получил «Золотой мяч» как лучший футболист года, а Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.

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