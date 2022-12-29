Карло Анчелотти: в предстоящих матчах Эден Азар будет важен для «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об атакующем полузащитнике Эдене Азаре. Ранее сообщалось, что бельгиец не входит в планы итальянского специалиста, а в случае если Азар захочет сменить команду, руководство «сливочных» не будет ему препятствовать.



«Я думаю, Азар в хорошей форме. Он отлично тренировался. Он выглядит лучше, чем перед чемпионатом мира, это правда. Я уверен, что в тех играх, которые у нас впереди, Эден будет важной фигурой», — приводит слова Анчелотти Goal.



На чемпионате мира в Катаре Бельгия не смогла преодолеть групповой этап, заняв третье место в группе с Марокко, Хорватией и Канадой. В трёх матчах первенства планеты Азар не отметился результативными действиями.



В «Реале» полузащитник не имеет постоянной игровой практики в текущем сезоне, он провёл лишь три игры за мадридцев, в которых также не сумел записать на свой счёт мячей или голевых передач.

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