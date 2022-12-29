Червиченко — о смерти Пеле: хочется, чтобы никто из легенд больше не уходил

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о смерти бразильского футболиста Пеле.



«Пеле феерил, когда я родился. Помню рассказы родителей, да и сам видел какие-то чёрно-белые кадры, как он блестяще играл. Но это дела давно минувших дней. Мне кажется, сейчас бы ему никто не давал обводить по три, четыре или пять игроков. У каждого времени свой герой: Пеле был героем того времени. Нынешние герои могут быть даже поинтереснее.



Но всё равно он легенда! Сначала одна легенда ушла — Марадона, теперь — Пеле. Хочется, чтобы в ближайшее время никто из легенд больше не уходил», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.



Ранее родные футболиста начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.