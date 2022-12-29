Президент Франции Макрон — о смерти Пеле: Игра. Король. Вечность

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле, который сегодня, 29 декабря, скончался на 83-м году жизни от продолжительной болезни.

«Игра. Король. Вечность», — кратко, но ёмко Макрон охарактеризовал величие Пеле на своей странице в социальных сетях. Пеле последние несколько недель провёл в больнице из-за осложнений последствий рака, с которой на протяжении более года бывший футболист пытался бороться химиотерапией, но безуспешно.

Пеле приписывают мировой рекорд — 1281 гол в 1363 матчах за 21-летнюю карьеру, в том числе 77 голов в 92 матчах за свою страну. Он игрок, который трижды выигрывал чемпионат мира, поднимая трофей в 1958, 1962 и 1970 годах, Пеле был назван ФИФА Игроком века в 2000 году.