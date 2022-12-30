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Президент Аргентины — о смерти Пеле: наc покинул один из лучших футболистов в истории

Президент Аргентины — о смерти Пеле: наc покинул один из лучших футболистов в истории
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Президент Аргентины Альберто Фернандес высказался о кончине легендарного бразильского футболиста Пеле, который умер на 83-м году жизни после продолжительной борьбы с раком.

«Нас покинул один из лучших футболистов в истории. Мы всегда будем помнить те годы, когда Пеле ослеплял мир своим мастерством. Крепко обнимаю его семью и народ Бразилии, который будет носить его в своём сердце», — написал Фернандес на своей официальной странице в социальных сетях.

Пеле за свою карьеру забил 1281 гол в 1363 матчах. Также на его счету 77 мячей в 92 играх в составе сборной Бразилии. Пеле является единственным игроком в истории, побеждавшим на трёх чемпионатах мира — в 1958, 1962 и 1970 годах. В 2000 году он был признан футболистом века.

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