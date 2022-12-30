Кейн отреагировал на смерть Пеле

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн почтил память легендарного бразильского футболиста Пеле, скончавшегося в возрасте 82 лет от онкологии.

«Пеле был настоящим источником вдохновения и одним из величайших, кто когда-либо играл в футбол. Покойся с миром», — написал Кейн в социальных сетях.

Ранее родные Пеле начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.