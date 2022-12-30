Вдова Валентина Иванова высказалась по поводу смерти Пеле

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова, вдова чемпиона Европы и легендарного футболиста московского «Торпедо» Валентина Иванова, отреагировала на новость о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле, ушедшего из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.

«Это сумасшедшая фигура для футбола и всего спорта. Я была с ним знакома, у нас до сих пор лежит мяч с его автографом. Я львиную часть жизни прошла рядом с футболом. Нет такого человека, который не знал бы Пеле. Ужасные новости, будто от нас оторвали что‑то большое и сильное. Очень больно. Естественно, соболезную его родственникам, а точнее, соболезную всему футболу. Пеле всегда заставлял вставать стадионы!» — приводит слова Ивановой «Матч ТВ».

Напомним, онкологическое заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. ⁣Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. К сожалению, 29 декабря легендарный бразильский футболист умер в возрасте 82 лет.