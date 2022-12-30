Травля Кейна, трансфер Гакпо и симуляции Неймара. Новый выпуск подкаста «Чемпионата»

Пока российский футбол находится в «зимней спячке», английские клубы продолжают рубиться в АПЛ и создавать новые инфоповоды. Лидер «Тоттенхэма» Гарри Кейн подвергся травле фанатов, «Челси» страдает от травм, а «Ливерпуль» совершил первое зимнее подписание. Об этих и других событиях вы узнаете в новом выпуске нашего АПЛ-подкаста.

Таймкоды:

00:11 — Привет, Венгер!

01:08 — «Арсенал»: Эдегор делает примерно всё

08:52 — «Ливерпуль»: рекорд Робертсона и трансфер Гакпо

26:43 — «Тоттенхэм»: Кейна травят фанаты

33:48 — «Ньюкасл»: про роль системы вообще

42:49 — «Челси»: что за жесть с травмами

52:59 — «МЮ»: Каземиро, Шоу, Рашфорд (+овации Лингарду)

01:07:46 — «Сити»: Пеп критикует Холанда, а Филипса назвал sexy

01:22:28 — «ПСЖ»: Неймара недостаточно защищают

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Гриша пишет о футболе здесь. Иногда даже обходится без слова «кабздец».

YouTube-канал Гриши

Кирилл делится наблюдениями за Трентом в своём телеграм-канале.

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