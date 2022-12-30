Уткин — о Пеле: король умер. Никто не да здравствует. Марадона, Месси, Роналдиньо — не то

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал новость о кончине легендарного бразильского нападающего Пеле, сравнив его с другими футболистами: Гарринчей, Диего Марадоной, Йоханом Круиффом, Лионелем Месси и Роналдиньо.

«Король умер — но нового Короля нет, и никто не да здравствует тем самым.

Пеле Король, а Марадону, вне всякого сомнения, вообще стоит сравнивать с другим человеком. И такой человек был в карьере Пеле — рядом. Был помощником, но никак не оруженосцем. Это был Гарринча. Марадона — это всемирный Гарринча около Пеле.

Именно он — Король. Никто из потенциальных соперников не был одарён так всесторонне. У Марадоны была только левая нога, и никакого сравнения в мощи. У Круиффа была слишком особенная мотивация. Он не король, он Леннон футбола. Месси гений. Короновать его незачем.

Король — именно он. Могучий. Первый из звёзд, ставший брендом. Синтез мощи и гения. И мозга… Если б при этом не надо было быть умным, Роналдиньо мог бы побить. Феноменальный атлет со скиллами и космическим игровым мышлением, но… Но дурак. А Пеле был умный.

И всё, что можно сказать об этом… Король умер. И никто не да здравствует», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, онкологическое заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. ⁣Ранее появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. 29 декабря легендарный бразильский футболист умер в возрасте 82 лет.

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