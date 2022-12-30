Левандовски сможет сыграть с «Эспаньолом». Дисквалификацию Роберта приостановили

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски сможет помочь своей команде в матче 15-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом». Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Во встрече прошлого тура с «Осасуной» (1:2) польский форвард получил красную карточку, по которой затем был дисквалифицирован на три игры.

Роберт Левандовски сможет сыграть в завтрашнем матче с «Эспаньолом» после того, как суд в Мадриде вынес предупредительную меру против дисквалификации, наложенной спортивным арбитражным судом на игрока, — сказано в заявлении клуба.

Суд временно снял наказание до окончания разбирательства по делу футболиста. По его окончании Левандовскому, возможно, будет вынесена дисквалификация.

Левандовски удален за вторую жёлтую. Видеоролик:

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