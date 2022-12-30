Романо: «Вильярреал» договорился о возвращении экс-игрока «Барселоны» свободным агентом

Полузащитник «Сельты» Денис Суарес на правах свободного агента перейдёт в «Вильярреал». Стороны согласовали условия контракта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, сделка по переходу 28-летнего футболиста может быть закрыта и в январе, однако это зависит от «Сельты». С новым клубом Суарес подпишет контракт на четыре года.
Отметим, что Суарес уже был игроком «Вильярреала» в сезоне-2015/2016. Именно успешная игра в составе «жёлтой субмарины» (48 матчей, пять голов, 12 результативных передач) помогла полузащитнику вернуться в «Барселону», которая спустя год после продажи выкупила его контракт.
В нынешнем сезоне Денис Суарес ни разу не выходил на поле.
Марокканцы в Мадриде отмечают победу своей сборной над Испанией. Видеоролик:
- 30 декабря 2022
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