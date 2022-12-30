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Хави: доволен чемпионатом мира в исполнении Дембеле, он важная часть нашей команды

Хави: доволен чемпионатом мира в исполнении Дембеле, он важная часть нашей команды
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о форварде команды Усмане Дембеле, который в составе сборной Франции завоевал серебряные медали чемпионата мира в Катаре. В финальном матче турнира с Аргентиной после нарушения Дембеле арбитр назначил пенальти в ворота «трёхцветных». Форвард был заменён на 41-й минуте матча, в итоге его команда уступила в серии пенальти.

«Дембеле в порядке, он счастлив. Кажется, что недостаточно просто достичь финала и выйти в стартовом составе, хорошо сыграть. Нам кажется, что это провал. В другом виде спорта это расценивалось бы как серебряная медаль. Я доволен чемпионатом мира в исполнении Дембеле. Он находится на очень высоком уровне и является важной частью команды», — приводит слова Хави Marca.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанского чемпионата, имея в активе 37 баллов. Сине-гранатовые опережают «Реал» на два очка.

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