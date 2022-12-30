ФИФА попросила свои ассоциации провести минуты молчания в память о Пеле
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ФИФА обратилась к 211 ассоциациям-членам с просьбой организовать минуты молчания в память об ушедшем бразильце Пеле. Об этом сообщает журналист Роб Харрис в «Твиттере». Просьба распространяется на матчи нынешней и следующей недели.
Пеле не стало вчера, 29 декабря, на 83-м году жизни. Он является единственным игроком в мире, трижды побеждавшим на чемпионатах мира (1958, 1962, 1970). В последние месяцы жизни Пеле боролся с онкологией. Он прошёл курс химиотерапии, но организм постепенно перестал реагировать на неё. Последний месяц жизни Пеле провёл в больнице, изначально с целью проведения тестов и переназначения курса лечения.
Последние месяцы Пеле. Как жил главный футболист в истории. Видеоролик:
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