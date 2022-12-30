Григорий Иванов: Пеле был великим игроком своего времени

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.
«Я уже не вспомню точную дату, когда впервые узнал о Пеле. Это было больше 50 лет назад. Я услышал про него после 1966 года, но тогда ещё не совсем представлял, кто он такой. А вот в 1970 году, когда Пеле третий раз стал чемпионом мира на первенстве в Мексике, уже осознавал, какой это футболист.
Я очень переживал, что он не приехал в Германию на чемпионат мира 1974 года. Всё-таки в 1970 году телевизоры были не в каждой семье. А через четыре года я с интересом смотрел матчи мирового первенства, и мне очень хотелось своими глазами увидеть игру Пеле. Ещё осталось в памяти, как сборная Бразилии приезжала в Москву и обыграла сборную СССР со счётом 3:0.
Это был великий игрок своего времени. Конечно, сейчас уже другие герои. Но тогда он был вне конкуренции. И для меня Пеле так и останется величайшим футболистом всех времён и народов», – цитирует Иванова Vprognoze.ru.
- 30 декабря 2022
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