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Владимир Гранат: очень рад, что Россия пока решила остаться в УЕФА

Владимир Гранат: очень рад, что Россия пока решила остаться в УЕФА
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал решение РФС не торопиться с переходом в Азиатскую конфедерацию.

«Я рад, что в РФС сегодня не приняли решение перейти в Азию. Это было бы поспешным решением. Понятное дело, что нам всем хочется играть международные матчи с лучшими европейскими командами. Но лучше подождать и играть действительно с топами, чем где-то… Сегодня видел высказывания австралийцев, которые сказали, что не хотели бы видеть Россию в их конфедерации футбола. Возможно, нас никто и не ждёт в Азии. Поэтому я очень рад, что Россия решила пока остаться в УЕФА. Не знаю, почему у многих сложилось обратное мнение», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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