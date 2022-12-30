Голевой пас Аспаса со своей половины поля помог «Сельте» сыграть вничью с «Севильей»

Сегодня, 30 декабря, на стадионе «Балаидос» в Виго прошёл матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли местная «Сельта» и «Севилья». Финальный свисток Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа зафиксировал ничейный результат — 1:1.

Счёт в матче был открыт на 33-й минуте: Яго Аспас пасом со своей половины поля вывел один на один Габриэля Вейгу. Испанец пробежал между защитников от середины поля, а затем спокойно перебросил Боно.

Вейга открывает счёт в матче. Видеоролик:

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На 54-й минуте «Севилья» получила право на угловой, которой принялся исполнять Жоан Жордан. На отличную подачу отреагировал Кике Салас, который выбежал в зону между защитников и головой пробил Агустина Маркесина.

Салас сравнивает счёт. Видеоролик:

На 86-й минуте гости остались в меньшинстве: красную карточку получил Хосе Анхель Кармона (две жёлтые).

«Сельта» набрала 13 очков и поднялась на 16-ю строчку турнирной таблицы. «Севилья» (12) — 18-я.