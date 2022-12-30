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Щенсны получил травму во время товарищеского матча «Ювентуса»

Щенсны получил травму во время товарищеского матча «Ювентуса»
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Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны получил травму во время товарищеского матча со «Стандардом». Об этом сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла в своей социальной сети.

По информации источника, во время матча поляк попросил замену из-за проблем с шеей. Пока что характер и степень серьёзности травмы неизвестны.

В первом официальном матче после паузы на чемпионат мира подопечные Аллегри 4 января встретятся с одним из аутсайдеров чемпионата Италии – «Кремонезе». В плей-офф Лиги Европы «Ювентус» сыграет с «Нантом».

В турнирной таблице итальянской Серии А «Ювентус» занимает третью позицию, набрав 31 очко в 15 встречах. От возглавляющего таблицу «Наполи» туринский коллектив отстаёт на 10 баллов.

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