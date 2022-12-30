Кака: ты в клубе, Лионель! Ты, как и я, выиграл ЧМ, Лигу чемпионов и «Золотой мяч»

Бывший игрок «Реала» и сборной Бразилии Кака обратился к форварду национальной команды Аргентины Лионелю Месси.

«Добро пожаловать в клуб, Лионель! Теперь ты в списке игроков, которые выиграли чемпионат мира, Лигу чемпионов и «Золотой мяч», — написал Кака в своей социальной сети.

Всего девять игроков в истории выигрывали чемпионат мира, Лигу чемпионов и «Золотой мяч». Помимо Месси и Кака, ими становились Роналдиньо, Ривалдо, Зинедин Зидан, Паоло Росси, Герд Мюллер, Франц Беккенбауэр и Бобби Чарльтон.

18 декабря состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи закончилось со счётом 2:2, в дополнительное время команды забили по одному мячу, а победителя выявили в серии пенальти — 4:2.