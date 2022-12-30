Мудрик стал лучшим игроком «Шахтёра» в 2022 году

Нападающий «Шахтёра» Михаил Мудрик признан болельщиками лучшим игроком клуба в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».
За игрока проголосовали 76% респондентов. На втором и третьем местах расположились Евгений Турбин и Тарас Степаненко. Михаил стал лучшим игроком команды второй раз подряд. В уходящем году он провёл за клуб 18 официальных матчей, в которых отличился 10 забитыми мячами и восемью результативными передачами.
Главным кандидатом на подписание 21-летнего Мудрика является лондонский «Арсенал», за который выступает соотечественник Михаила Александр Зинченко. Ранее «Шахтёр» отклонил предложение английской команды о продаже Мудрика за € 65 млн. Клуб хочет получить сумму, близкую к той, что «Манчестер Сити» заплатил за Джека Грилиша «Астон Вилле» (€ 117,5 млн).
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