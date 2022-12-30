Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мудрик стал лучшим игроком «Шахтёра» в 2022 году

Мудрик стал лучшим игроком «Шахтёра» в 2022 году
Комментарии

Нападающий «Шахтёра» Михаил Мудрик признан болельщиками лучшим игроком клуба в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

За игрока проголосовали 76% респондентов. На втором и третьем местах расположились Евгений Турбин и Тарас Степаненко. Михаил стал лучшим игроком команды второй раз подряд. В уходящем году он провёл за клуб 18 официальных матчей, в которых отличился 10 забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Главным кандидатом на подписание 21-летнего Мудрика является лондонский «Арсенал», за который выступает соотечественник Михаила Александр Зинченко. Ранее «Шахтёр» отклонил предложение английской команды о продаже Мудрика за € 65 млн. Клуб хочет получить сумму, близкую к той, что «Манчестер Сити» заплатил за Джека Грилиша «Астон Вилле» (€ 117,5 млн).

Новость по теме
«Михаил — фантастический игрок. Он может выиграть «Золотой мяч». Де Дзерби — о Мудрике
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022