Защитник «Лестера» Ваут Фас за семь минул забил два автогола в матче с «Ливерпулем»

Защитник «Лестера» Ваут Фас за семь минул дважды поразил собственные ворота в игре 18-го тура АПЛ с «Ливерпулем». При счёте 1:0 в пользу «лис» на 38-й минуте от забил первый автогол, а на 45-й — второй.

Матч между «Ливерпулем» и «Лестер Сити» проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток главного арбитра Крэйга Поусона прозвучал в 23:00 мск. К перерыву красные сумели отыграться и выйти вперёд – 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команда Юргена Клоппа набрала 25 очков в 15 матчах национального первенства и занимает шестую позицию в турнирной таблице. Подопечные Брендана Роджерса – на 13-м месте, в активе «лис» 17 баллов.



В прошлом туре АПЛ «Лестер» дома потерпел разгромное поражение от «Ньюкасла» со счётом 0:3.



«Ливерпуль» в гостях был сильнее «Астон Виллы» — 3:1. Голами в составе красных отметились Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и Стефан Байчетич.

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