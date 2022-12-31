Защитник «Лестера» Ваут Фас за семь минул забил два автогола в матче с «Ливерпулем»

Защитник «Лестера» Ваут Фас за семь минул дважды поразил собственные ворота в игре 18-го тура АПЛ с «Ливерпулем». При счёте 1:0 в пользу «лис» на 38-й минуте от забил первый автогол, а на 45-й — второй.
Матч между «Ливерпулем» и «Лестер Сити» проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток главного арбитра Крэйга Поусона прозвучал в 23:00 мск. К перерыву красные сумели отыграться и выйти вперёд – 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Команда Юргена Клоппа набрала 25 очков в 15 матчах национального первенства и занимает шестую позицию в турнирной таблице. Подопечные Брендана Роджерса – на 13-м месте, в активе «лис» 17 баллов.
В прошлом туре АПЛ «Лестер» дома потерпел разгромное поражение от «Ньюкасла» со счётом 0:3.
«Ливерпуль» в гостях был сильнее «Астон Виллы» — 3:1. Голами в составе красных отметились Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и Стефан Байчетич.
Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса:
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