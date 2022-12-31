Marca: Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире с зарплатой в € 200 млн
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Нападающий «Аль-Нассра» Криштиану Роналду с учётом рекламных контрактов за сезон будет получать около € 200 млн. Это самая большая сумма в истории футбола. Об этом сообщает Marca.
Зарплата 37-летнего Роналду по контракту с саудовским клубом составит чуть менее € 100 млн. Остальная сумма «набежит» благодаря реализации коммерческих прав. Португальский футболист подписал контракт на 2,5 года. Однако до 2030-го он будет выполнять роль посла Саудовской Аравии в заявке на проведение чемпионата ЧМ-2030.
Напомним, в начале ноября 2022 года Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». Эта инициатива исходила от клуба после интервью спортсмена Пирсу Моргану.
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